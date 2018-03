Onze pessoas morrem por causa de enchentes no Vietnã

Pelo menos 11 pessoas morreram e centenas de casas foram destruídas nas inundações causadas pelos fortes chuvas que caíram nas últimas 24 horas no Vietnã, informaram neste sábado fontes oficiais. Os corpos de um bebê de apenas um mês e três homens foram recuperados ontem na cidade histórica de Hue e na província de Quang Ngai. Também ficou afetada a província de Quang Nam, onde as equipes de resgate acharam os cadáveres de sete pessoas, entre elas três crianças. As autoridades aceleraram o envio de ajuda de emergência às zonas mais devastadas. Centenas de pessoas morrem cada ano nas enchentes que afetam o Vietnã durante a estação chuvosa, e em 2006 o saldo de vítimas superou 600.