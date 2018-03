Onze policiais ficam feridos em atentados no Iraque Pelo menos 11 policiais ficaram feridos nesta sexta-feira, alguns deles de forma grave, em dois atentados à bomba no mesmo bairro de Bagdá, segundo fontes da polícia. A primeira bomba explodiu durante a passagem de uma patrulha policial no bairro de Al-Qasidiya, no oeste de Bagdá, deixando três policiais feridos. A segunda explosão ocorreu uma hora mais tarde na mesma área, quando um grupo de policiais chegava ao local para prestar socorro às vítimas do atentado anterior. Nesse segundo atentado, pelo menos oito agentes da polícia ficaram feridos, entre eles um oficial. Segundo a mesma fonte, as explosões ocorreram perto da entrada da superprotegida Zona Verde da capital, que abriga boa parte dos edifícios ministeriais, assim como algumas missões diplomáticas ocidentais.