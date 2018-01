Onze policiais iraquianos mortos em ataques Onze policiais iraquianos foram mortos hoje em dois ataques distintos no sul e no norte do Iraque. Em Ramadi, a oeste de Bagdá, um protesto contra o assassinato do líder espiritual do Hamas acabou em violência. O ataque no sul ocorreu numa rodovia entre as cidades de Musayeb e Hillah. Um carro entrou na frente de um microônibus em que viajavam os policiais e atacantes abriram fogo com armas leves. Militares dos EUA confirmaram que nove policiais morreram e dois ficaram feridos. Em Kirkuk, norte de Bagdá, quatro policiais foram baleados por atacantes que estavam dentro de um carro, disse o capitão da polícia Abdul-Salam Zangana. Dois policiais, irmãos gêmeos, morreram. O ataque ocorreu no momento em que os policiais estacionavam seu carro numa praça central e fiéis deixavam uma mesquita próxima. Em Ramadi, policiais iraquianos dispersaram a tiros protestos violentos contra o assassinato por Israel do fundador do Hamas, Ahmed Yassin. Os policiais dispararam para o ar depois que manifestantes incendiaram dois veículos da polícia e lançaram duas granadas de mão contra o escritório do governador, relataram testemunhas. Imagens de tevê mostraram soldados dos EUA atrás de um prédio, protegido por barreiras de concreto, enquanto policiais armados com fuzis dispersavam a multidão. Pelo menos dois policiais e três manifestantes ficaram feridos. Clérigos muçulmanos em Ramadi, um bastião da insurgência antiamericana, haviam exortado os fiéis a protestar contra o assassinato de Yassin. Em Mossul, no norte iraquiano, um soldado dos EUA morreu de "disparo não relacionado a combate", anunciaram hoje os militares.