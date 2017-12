Onze supostos rebeldes são mortos no Iraque Onze supostos rebeldes iraquianos morreram neste sábado em diferentes operações lançadas pelas tropas dos Estados Unidos em várias localidades de maioria árabe sunita, informou o comando americano. Nove dos supostos insurgentes morreram e outros dois foram capturados em confrontos com militares americanos na região de Yusufiya, 30 quilômetros ao sudeste da capital, segundo um comunicado. A mesma nota revela que dois rebeldes foram aprisionados em uma operação realizada em Bagdá, enquanto um insurgente morreu e outros dois foram detidos em uma operação de segurança em Baquba, 60 quilômetros ao nordeste da capital. Além disso, 12 homens armados, entre eles sete suspeitos de pertencer ao grupo terrorista da Al Qaeda, foram detidos nas proximidades da cidade de Tikrit, 180 quilômetros ao norte de Bagdá. Nessa operação, as tropas apreenderam armas e moeda estrangeira, indica o comunicado. O comando assinalou que um outro insurgente morreu e cinco foram capturados durante um tiroteio entre um grupo armado e soldados americanos perto da cidade de Hit, ao noroeste da capital. Entre os detidos figura um "combatente estrangeiro envolvido em vários atentados com carros-bomba e seqüestros", conclui a nota. Por outro lado, tropas americanas e iraquianas entraram neste sábado no principal bairro xiita de Bagdá em busca de dezenas de funcionários seqüestrados na terça-feira passada em seu local de trabalho na capital, segundo outro comunicado do comando dos EUA. A operação foi lançada após o recebimento de dados de serviços secretos a respeito de que nessa área se encontra o grupo armado responsável pelo seqüestro, sem informar se conseguiu libertar reféns ou prender seus seqüestradores. O comunicado aludia ao seqüestro de dezenas de funcionários do Instituto de Pesquisas Culturais, ligado ao Ministério de Educação iraquiano. Até quarta-feira haviam sido libertados entre 37 e 43 desses reféns, segundo fontes desse ministério e do de Interior.