Onze talebans e três civis morrem no sul do Afeganistão Pelo menos 11 rebeldes talebans morreram numa ofensiva aérea da Força Internacional de Assistência à Segurança (Isaf), na noite de terça-feira, em Kandahar, no sul do Afeganistão, informou o comando militar. A Isaf informou nesta quarta-feira num comunicado que seus aviões avistaram na terça-feira um grupo de 15 supostos rebeldes que estariam preparando uma emboscada no distrito de Zhari. Os rebeldes se esconderam num abrigo. Após comprovar que não havia civis no lugar, os aviões de Isaf bombardearam a área. O comando militar calcula que 11 rebeldes morreram na hora. Em outro incidente nesta quarta-feira, também em Kandahar, duas bombas causaram a morte de três pessoas no distrito de Daman, disse à Efe o porta-voz do Governo provincial, Dawoud Ahmadi. A primeira bomba atingiu uma caminhonete e causou a morte de seu motorista e feriu outro passageiro. Três horas depois, outra explosão, a cerca de 300 metros do local da primeira, matou dois motociclistas, segundo Ahmadi.