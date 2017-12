Opções militares dos Estados Unidos no Afeganistão Os Estados Unidos têm quatro opções básicas para uma ação militar contra Osama bin Laden e o Afeganistão, dizem analistas. Qualquer eventual ação poderia combinar elementos de diversas alternativas. A seguir, um esboço das opções, com suas vantagens e desvantagens: ATAQUES AÉREOS: Aviões norte-americanos e de seus aliados poderiam lançar bombas e mísseis contra alvos vinculados a Bin Laden no Afeganistão. Barcos de guerra lançariam mísseis Tomahawk a centenas de quilômetros de distância. Vantagens: Pouco perigo para os soldados norte-americanos. Um ataque aéreo aliviaria pressões nos EUA por uma represália rápida. Desvantagens: É muito improvável que seja possível, apenas com ataques aéreos, alcançar Bin Laden, cujo paradeiro exato é desconhecido. Há limites aos danos que as bombas e mísseis podem causar, especialmente se as forças de Bin Laden escondem-se nas montanhas. COMANDOS: Um pequeno grupo de tropas de elite poderia sobrevoar o Afeganistão a bordo de helicópteros e atacar rapidamente, matando ou capturando Bin Laden ou alguns de seus principais parceiros. Vantagens: Pouco risco de afetar civis. Uma possibilidade para derrubar os líderes da Al-Qaeda, grupo de Osama bin Laden. Desvantagens: Encontrar Bin Laden pode ser quase impossível, pois é necessário prever seus movimentos. Um fracasso espetacular poderia minar o moral das forças armadas norte-americanas. Os comandos, se forem capturados, poderiam ser usados como reféns de alto nível, atraindo mais atenção sobre os terroristas. INVASÃO LIMITADA: Um grupo maior de soldados - entre 10.000 e 20.000 - poderia invadir o Afeganistão para tentar capturar Bin Laden e derrubar o regime do Taleban. A força seria apoiada por ataques aéreos. Vantagens: Maior possibilidade de haver efetivo e tempo suficientes para capturar Bin Laden. Uma força desta magnitude pode defender-se melhor, enquanto oferece menos problemas logísticos do que uma invasão em grande escala. Desvantagens: Uma possibilidade de ficar preso a um longo conflito é um desdobramento previsível. Dificuldades para abastecer as tropas. Uma maior ameaça de criar conflitos internos em países vizinhos, como o Paquistão, onde o Taleban goza de grande apoio. A instabilidade no Paquistão é particularmente perigosa, pois o país tem armas nucleares. INVASÃO EM GRANDE ESCALA: Após intensos bombardeios, uma força terrestre de centenas de milhares de soldados poderia invadir o Afeganistão, capturando Bin Laden e seus seguidores e derrubando o Taleban. Vantagens: Uma força tão grande poderia tornar quase impossível para o Taleban manter o controle sobre seu território, enquanto seria mais fácil destruir a rede de Bin Laden e suas bases. Desvantagens: Uma concentração tão grande de tropas não pode ser deslocada em segredo, o que daria a Bin Laden tempo para fugir. Grandes problemas para abastecer a força invasora em áreas tão remotas. Os combates piorariam a crise de refugiados na região. Possibilidade de um conflito com o Paquistão.