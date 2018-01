Opep ainda estuda corte na produção O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alí Rodriguez, afirmou, em Londres, que os países-membros do cartel ainda não fecharam uma decisão sobre a necessidade de cortar ou não a oferta de petróleo, em março. Rodriguez, que está participando da "Semana do Instituto do Petróleo", afirmou que não descarta a "possibilidade" de o grupo limar a produção, na reunião ministerial do próximo mês. Contudo, disse que, no momento atual, os membros da Opep estão analisando a situação do mercado e o crescimento da economia mundial. Segundo ele, há uma atenção particular ao sudeste asiático, onde deve haver um aumento de 800 mil barris por dia neste ano. A demanda mundial de 2001 é estimada em 1,4 milhão de barris por dia. Rodriguez afirmou que conversou com os membros da Opep sobre os ataques ao Iraque realizados pelos EUA e Reino Unido. Segundo ele, os países-membros da Opep manifestaram preocupações sobre os ataques, mas esperam que a situação na região seja resolvida rapidamente.