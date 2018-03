Opep deve suspender cotas sem produção do Iraque com guerra A Opep deve concordar em suspender temporariamente o sistema de cotas de produção se uma eventual ofensiva militar contra o Iraque reduzir a produção do oitavo maior exportador mundial, disse uma fonte da organização. Segundo essa fonte, seria uma exceção temporária, somente durante o tempo necessário para compensar a perda (de produção do Iraque) e para esfriar o mercado. A Opep, que se reúne no dia 11 de março, já está elevando sua produção para cobrir inesperada redução na produção da Venezuela e poderá chegar ao total de sua capacidade caso as exportações iraquianas sejam suspensas. Após dois aumentos de produção este ano, apenas a Arábia Saudita e, talvez, os Emirados Árabes Unidos têm capacidade de produção disponível imediatamente, diz a fonte.