Opep discute corte na produção de petróleo A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reúne-se quarta-feira em Viena para discutir um corte na produção, visando a estimular a alta do preço, que caiu 25% em dois meses. Analistas afirmam que o cartel está propenso a reduzir a produção em 1 milhão de barris por dia, embora o Iraque peça um corte de 1,5 milhão. Desde abril de 1999 os 11 membros da organização vêm reduzindo a extração. Naquele mês, o preço médio do barril ficou abaixo dos US$ 10, hoje está em torno de US$ 22.