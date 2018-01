Opep fecha acordo preliminar para estender cortes na produção de petróleo

LONDRES - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) fechou um acordo preliminar para estender cortes na produção do grupo, informou hoje o ministro de Energia da Arábia Saudita, Khalid al-Falid.

Pelo pacto atual, anunciado em novembro, a Opep vem buscando reduzir sua produção em cerca de 1,2 milhão de barris por dia ao longo do primeiro semestre do ano.

Segundo Falid, a extensão é necessária, mas talvez não dure outros seis meses, e o acordo preliminar não foi ratificado por todos os integrantes da Opep.

O apoio da Arábia Saudita é fundamental para que a Opep prorrogue os cortes na produção em reunião que fará em Viena no dia 25 de maio.

Falid também comentou que os esforços de conter a oferta de petróleo têm como principal objetivo reduzir os estoques da commodity para a média de cinco anos, meta que ainda não foi alcançada.

A Arábia Saudita já sinalizou a autoridades da Opep que deseja aprovar a extensão do acordo por mais seis meses quando o grupo se reunir no próximo mês, segundo fontes com conhecimento do assunto. / DOW JONES NEWSWIRES