Opep pode convidar governo do Iraque para reunião A Organização dos Países Exportadores de Petróleo convidará o novo ministro iraquiano da Energia para seu próximo encontro, desde que as Nações Unidas reconheçam o governo do Iraque. A garantia foi dada pelo presidente da Opep, Abdalá Bin Hamad al-Attiyah. O ministro da energia do governo no Iraque é Ibrahim Bahr al-Uloum. A Opep se reúne em Viena no próximo dia 24. A aceitação da Opep ao novo governo iraquiano seria uma forte expressão de apoio ao novo governo iraquiano, que ainda não teve o reconhecimento da Liga Árabe. A Opep tem Irã e Arábia Saudita entre os países membros. O gabinete iraquiano prestou juramento nesta quarta-feira em Bagdá. Seus 25 membros foram selecionados pelo Conselho Governante, autoridade interina designada pelos Estados Unidos. Al-Attiyah, que além depresidente da Opep é ministro da Energia do Qatar, disse ao jornal Al Hayat, do Líbano, que a alta do preço do petróleo no mercado internacional se deve à instabilidade no Iraque. O novo governo do Iraque terá que decidir se o país trabalhará com as regras da Opep ou como produtor independente. Os membros da organização temem que a retomada das exportações de óleo cru do Iraque venham a causa uma baixa vertiginosa no preço do petróleo. O Iraque é um dos 11 membros da Opep, mas não participa das reuniões de estabelecimento de preço do petróleo desde 1990, quando invadiu o Kuwait.