Opep promete atender à demanda por petróleo O secretário geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Alí Rodríguez, afirmou que a organização estará comprometida com a estabilidade do mercado de petróleo. Esse mercado poderá sofrer sérias alterações em função dos ataques terroristas cometidos hoje nos Estados Unidos. "A Opep e todos os países integrantes estão profundamente comprometidos com a estabilização do mercado", disse o secretário, em entrevista a uma emissora da Venezuela. "Faremos tudo o que está em nossas mãos para manter a estabilidade", acrescentou. Ele disse que a Opep não deverá reter a oferta de petróleo no mercado e não descartou a possibilidade de uma convocação de reunião extraordinária da organização, por conta dos ataques. Rodríguez criticou ainda a expressiva elevação dos preços do petróleo logo após os atentados. "Isso revela o que tantas vezes falamos, sobre como os especuladores fazem festa nas piores tragédias", disse o representante. As informações são das agências internacionais.