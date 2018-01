Operação Anaconda termina nesta segunda-feira no Afeganistão A operação Anaconda, ofensiva contra os talebãs e membros da rede terrorista Al-Qaeda, no leste do Afeganistão, terminará nesta segunda-feira à noite, informou o general norte-americano Tommy Franks. "A operação Anaconda acabará nas próximas 12 horas graças à vocês", disse Franks aos 300 soldados que compareceram a uma solenidade na base aérea de Bagram (50 km de Cabul), onde quatro soldados receberam medalhas por sua bravura na operação. Nas últimas 24 horas, nenhum membro da Al-Qaeda, organização terrorista liderada por Osama bin Laden, ou talebãs foram encontrados pelas tropas americanas. Uma coalizão internacional, comandada pelos Estados Unidos, iniciou a operação no dia 2 de março e, segundo informou o comando da operação, mais de 25 corpos dos inimigos foram resgatados e cerca de 30 cavernas das montanhas de Arma, na província de Gardez, no leste do país, foram vasculhadas.