Operação antidrogas apreende US$ 36 milhões A DEA, a agência antidrogas dos EUA, apreendeu mais de US$ 36 milhões em dinheiro em uma operação para coibir produção, distribuição e venda de drogas que resultou na prisão de 91 pessoas em 31 Estados do país, na quarta-feira. Ao todo, 4,9 milhões de porções de maconha sintética e 167 mil embalagens de alucinógenos, também sintéticos, conhecidos como "bath salts", ou "sais de banho", em tradução literal do inglês. Material para produzir outras 13,6 milhões de embalagens de maconha também foi encontrado.