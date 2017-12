Operação antiterror deixa um ferido em Londres Um homem ficou ferido nesta sexta-feira, baleado pela polícia durante uma operação antiterrorista no leste de Londres, informaram fontes dos serviços de segurança. O homem, cuja nacionalidade não foi revelada, foi levado a um hospital próximo, acrescentou a fonte. A operação aconteceu em Lansdown Road, no bairro de Forest Gate. Desde os atentados de 7 de julho de 2005 contra a rede de transportes da capital britânica, que deixaram 52 mortos, a polícia tem promovido operações antiterroristas no Reino Unido.