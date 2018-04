Operação antiterrorista deixa 1 morto na França Uma operação antiterrorista lançada neste sábado por toda a França terminou com uma morte e dez pessoas detidas, informou a polícia local. O morto, identificado como Jeremy Sydney, foi baleado após abrir fogo contra a polícia, ferindo três oficiais. O confronto ocorreu na cidade de Estrasburgo, no leste do país.