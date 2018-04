Operação combate trabalho infantil em lavoura britânica

As crianças estavam trabalhando nesta plantação em Worcestershire

Autoridades britânicas encontraram sete crianças romenas - com idades entre 9 e 15 anos - trabalhando na lavoura no condado de Worcestershire, na Grã-Bretanha.

Uma operação da Gangmasters Licensing Authority (GLA), que regula o fornecimento de trabalhadores para agricultura, horticultura e outras atividades, e da polícia de West Mercia encontrou um grupo de crianças e adultos em Kempsey.

Os menores, entre eles alguns que estavam acompanhados pelos pais, foram entregues à programas de proteção de crianças.

Todas as pessoas detidas na operação estariam vestindo roupas pouco adequadas para as frias condições desta época do ano, beirando 0ºC.

Ninguém foi preso, mas a investigação continua em andamento.

Segundo um porta-voz da GLA, foi encontrado um grupo de 50 romenos que trabalhava sem estar vinculado a um arregimentador registrado, como exige a lei britânica.

Também foi encontrado um grupo menor de indianos, que no entanto trabalhava legalmente.

As crianças teriam sido encontradas colhendo cebolas.