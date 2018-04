Operação contra máfia prende mais de 100 nos EUA

"As prisões e acusações realizadas hoje marcam um passo importante na direção de prejudicar as atividades ilegais da La Cosa Nostra", disse o promotor-geral Eric Holder em comunicado. Ele descreveu a operação como o maior desmonte "num único dia" do grupo. No total, 127 pessoas foram indiciadas, sendo que mais de 110 foram presas.

A ação envolveu membros e sócios de todas as cinco famílias mafiosas de Nova York: os Gambinos, os Genoveses, os Bonnanos, os Luccheses e os Colombos. Também foram detidos integrantes da família DeCavalcantes em Newark (Nova Jersey) e o grupo da Nova Inglaterra em Providence (Rhode Island). As informações são da Dow Jones.