Operação contra narcotráfico detém 250 pessoas na Índia A polícia indiana deteve na noite de domingo, 4, cerca de 250 pessoas numa operação contra o narcotráfico em uma festa rave perto da cidade de Pune, no oeste do país, informou nesta segunda-feira, 5, o jornal The Hindu. Entre os detidos há pelo menos sete estrangeiros, aparentemente alemães, iranianos e palestinos, enquanto os demais são jovens indianos de cidades como Calcutá (leste), Ahmedabad (oeste), Bangalore e Chennai (sul). A polícia acredita que a rave, na qual foram apreendidos 2,5 quilos de maconha e muitas garrafas de álcool, foi organizada por supostos traficantes internacionais. Os participantes foram detidos de acordo com a lei indiana sobre entorpecentes e substâncias psicotrópicas (NDPS) de 1985, que regula o consumo de drogas no país asiático. "Estamos buscando também uma mulher procedente da Irlanda que é a principal suspeita de ter feito os narcóticos chegarem à festa", disse o superintendente da Polícia Vishwas Nagare Patil, citado pelo jornal. Os agentes, disfarçados entre os participantes, dançaram durante 15 minutos e, num determinado momento da festa, começaram a deter homens e mulheres, informou o jornal. A publicação diz ainda que os participantes da rave tinham comprado suas entradas através da internet, pagando grandes quantias de dinheiro por elas.