Operação da Otan já deixou 17 civis mortos no Afeganistão

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) confirmou nesta segunda-feira que um ataque aéreo contra suspeitos insurgentes na província de Kandahar matou cinco civis durante a ofensiva da aliança no sul do Afeganistão.

O ataque ocorreu após uma patrulha de soldados afegãos e da Otan ter visto homens escavando um caminho no distrito de Zhari e erroneamente pensou que eles estariam plantando bombas na estrada.

Desde o início da operação, batizada de Moshtarak, que completa três dias nesta segunda-feira, a Otan já confirmou a morte de 17 civis.

No domingo, a aliança afirmou que 12 civis haviam morrido depois que dois foguetes lançados contra militantes erraram o alvo e atingiram uma casa na cidade de Marjah.

Na ocasião, o presidente afegão, Hamid Karzai, pediu uma investigação, segundo informações de seu gabinete.

O comandante da Otan general Stanley McChrystal disse a Karzai que "sente profundamente esta trágica perda de vidas".

"A atual operação na região central de Helmand visa restaurar a segurança e a estabilidade a esta área vital do Afeganistão. É lamentável que no curso de nossos esforços conjuntos, vidas inocentes tenham sido perdidas. Oferecemos nossas condolências e garantimos que faremos todo o possível para evitar futuros incidentes", disse o General McChrystal.

A proteção de civis tem sido uma grande preocupação da megaoperação que começou no último sábado e é a maior desde a queda do regime Talebã em 2001.

Moradores das regiões de combate foram alertados com antecedência sobre a ofensiva em uma tentativa de minimizar o número de vítimas.

O presidente Karzai também pediu à Otan antes do início da operação que houvesse cautela em relação a civis.

Segundo o gabinete da Presidência, pelo menos dez das vítimas seriam da mesma família.

A Otan diz ter suspendido o uso do sistema de foguetes de alta mobilidade envolvido no incidente até segunda ordem.