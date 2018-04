Operação dos EUA mata supostos talebans no Afeganistão

Vários supostos talebans morreram e dois foram detidos em uma operação do Exército americano no centro do Afeganistão, informou nesta sexta-feira, 23, em comunicado o comando dos Estados Unidos no país. Os combates aconteceram nesta quinta-feira, quando as tropas americanas realizavam uma operação contra guerrilheiros "estrangeiros" no distrito de Nawa, na província de Ghazni. "Durante a operação, as tropas sofreram disparos de armas curtas de insurgentes em vários edifícios. As tropas se defenderam e mataram vários insurgentes. Um soldado da Coalizão ficou ferido durante o combate", disse no comunicado o porta-voz americano, Chris Belcher. Quando terminou o combate, os soldados encontraram e destruíram várias armas e explosivos dos insurgentes mortos. Entre eles havia uma mulher. Além disso, as tropas detiveram duas pessoas relacionadas com os rebeldes, segundo o comunicado. O centro independente de estudos Senlis Council publicou um relatório em Londres revelando que os talebans já têm uma presença permanente em 54% do território do Afeganistão.