Operação em oleodutos no sul do Iraque está normal Os oleodutos do sul do Iraque estão bombeando cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo ao dia, segundo informações de oficiais. Portanto, os dois terminais ao sul já operam ao total de sua capacidade. O maior dos dois principais oleodutos de petróleo localizados no sul do Iraque, que abastecem o Golfo Pérsico, esteve fechado por duas semanas para garantir a segurança das instalações.