Operação israelense em Gaza deixa um morto e quatro feridos Um miliciano palestino morreu e quatro pessoas ficaram feridas neste sábado em uma operação israelense no sul de Gaza, informaram fontes hospitalares e testemunhas. A vítima, um militante da Jihad Islâmica, segundo a própria milícia, morreu após ser ter sido levado gravemente ferida para um hospital. O Exército israelense entrou hoje com tanques e tropas de infantaria no bairro de Khuza´a, no sul da Faixa de Gaza, dois dias após ter abandonado a região. Em resposta à ofensiva, a Jihad Islâmica, o braço armado do Fatah, lançou de Gaza dois mísseis artesanais sobre a cidade israelense de Sderot.