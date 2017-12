Operação israelense em Nablus mata dois palestinos Dois milicianos palestinos morreram nesta quinta-feira numa operação militar israelense na cidade de Nablus, na Cisjordânia, informaram fontes locais palestinas. As primeiras informações são de que as duas vítimas, Wail Awat e Amre Jalboni, ambos de 21 anos, pertenciam às Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. As testemunhas explicaram que os dois milicianos morreram numa troca de tiros com uma unidade israelense que acompanhava escavadeiras no centro antigo de Nablus. O Exército israelense confirmou a ação e também uma operação na noite de quarta-feira, em um campo de refugiados perto de Nablus. Uma mulher foi gravemente ferida quando os soldados detonaram um pequeno explosivo para abrir a porta da casa de um militante islâmico. Os soldados procuravam Nasser Jawbra, da Jihad Islâmica, suspeito de participação em vários atentados suicidas frustrados pelo serviço secreto, segundo o Exército. A rádio pública israelense informou que a mulher foi levada a um hospital de Israel num helicóptero militar e seu marido foi detido.