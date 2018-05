Operação militar da Argélia mata 13 supostos terroristas

Treze supostos terroristas morreram nas últimas 48 horas na região de Tebesa, no leste da Argélia, durante uma operação militar de rastreamento, afirma neste sábado, 4, a imprensa de Argel. O objetivo da ação era neutralizar um comando salafista de cerca de 20 homens. O grupo foi localizado graças à ajuda dos aldeões da região, diz o jornal "L'Expresion". Os militares, com apoio de helicópteros, destruíram vários abrigos subterrâneos que estavam sendo utilizados pelo grupo Al Qaeda no Magrebe Islâmico. Eles recolheram armas e literatura subversiva, acrescenta o jornal. O Exército continua pressionando os terroristas na região de Yakuren. Outra operação, iniciada há mais de duas semanas, matou até agora de 20 a 30 membros da organização. Na opinião dos jornais argelinos, o aumento da atividade militar confirma a decisão do Governo de passar a uma fase de repressão da atividade armada dos salafistas.