Operação militar mata mais um líder das Farc As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) confirmaram ontem a morte de Jacobo Arango, colaborador próximo de Iván Márquez, principal negociador da guerrilha nas conversas de paz com o governo de Bogotá que ocorrem em Cuba. "Na madrugada de 31 de janeiro, no Vale do Rio Esmeralda, foram massacrados seis combatentes guerrilheiros enquanto dormiam", disseram as Farc em um comunicado, afirmando que Arango, que pertencia ao Comando Central da guerrilha, estava entre os mortos.