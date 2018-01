Operação no Iraque acaba com 60 insurgentes detidos Sessenta insurgentes acusados de integrar grupos armados foram detidos em várias operações realizadas na noite desta quinta-feira e nesta sexta-feira em diferentes pontos da província de Diyala, no norte do Iraque. Segundo fontes do escritório de coordenação entre americanos e iraquianos, a busca pelos insurgentes, iniciada na quinta-feira à noite e concluída no começo da manhã desta sexta-feira, foi realizada em quatro bairros do sudoeste de Baquba, no centro de Diyala. Na operação, foram achados uma grande quantidade de armas e um depósito de armamento no interior de uma mesquita, acrescentaram as fontes. Por sua vez, a Polícia de Diyala encontrou o corpo do irmão do ex-governador desta província, que tinha sido seqüestrado há dois meses, acrescentaram as fontes. O cadáver da vítima, identificada como Azir Hassan al-Yaburi, tem foi achado na localidade de Miqdadiya, no nordeste de Diyala, com várias marcas de tiros. No sul de Bagdá, pelo menos dois policiais iraquianos morreram em confronto com insurgentes armados. Fontes policiais disseram que o enfrentamento ocorreu depois que uma patrulha da Polícia iraquiana foi atacada enquanto realizava uma operação no bairro de Al Dura. A troca de tiros coincidiu com o início, às 11h (4h de Brasília), da proibição ao tráfego de veículos, que se estenderá até as 15h (12h de Brasília) e é aplicado todos as sextas-feiras. A medida faz parte do plano de segurança anunciado em 14 de junho pelo governo de Bagdá com o objetivo de reduzir a violência na capital.