Operação para deter líder rebelde no Timor deixa 4 mortos O presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, confirmou neste domingo, 4, que quatro pessoas morreram durante uma operação das forças australianas para deter o militar rebelde Alfredo Reinado, que conseguiu fugir. Gusmão, que não identificou as vítimas, disse que o fato aconteceu durante a noite, quando forças especiais australianas entraram no povoado de Same, 50 quilômetros ao sul de Díli, onde Reinado estava escondido. "As forças de segurança internacional vão continuar buscando o paradeiro de Reinado", disse Gusmão. Outras fontes asseguram que os quatro mortos eram homens de Reinado, que cobriram sua fuga respondendo ao fogo dos australianos. Ao falar com a imprensa em Díli, Gusmão pediu a Reinado que se renda. Nesta semana, ele ordenou às forças internacionais e da ONU presentes no Timor que iniciassem uma operação para sua captura. A ordem aconteceu um dia depois de Reinado e seus homens atacarem diversos postos policiais na fronteira com a Indonésia e levarem aproximadamente 20 armas de fogo. Após o ataque, a Indonésia fechou sua fronteira com a ex-colônia portuguesa, a pedido do governo do Timor.