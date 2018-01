Operação prende 100 integrantes do Estado Islâmico na Turquia

ISTAMBUL - Autoridades turcas prenderam mais de 100 supostos integrantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em uma operação na capital, Ancara, informou a agência de notícias estatal Anadolu.

+++ Tropas de Assad cercam última cidade sob controle do Estado Islâmico

Um total de 1.500 policiais participam da operação depois que as autoridades emitiram ordens de detenção contra 245 supostos participantes do EI - 101 foram presos até esta quinta-feira, de acordo com a agência.

As forças de segurança realizaram ações de busca e apreensão em 250 endereços de Ancara e nas localidades próximas. De acordo com a Anadolu, os policiais encontraram documentos ligados à organização extremista.

A Turquia vivenciou nos últimos anos atentados violentos atribuídos aos EI ou reivindicados pela organização extremista. O mais recente deixou 39 mortos em uma famosa discoteca de Istambul na noite de ano novo.

Desde então, as autoridades reforçaram consideravelmente as medidas de segurança e prenderam vários supostos "terroristas". / AFP