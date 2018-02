Equipes de resgate retomam buscas dos destroços do avião que caiu no Irã

TEERÃ - As equipes de resgate iranianas retomaram nesta segunda-feira, 19, as operações de busca do avião que caiu na véspera em uma região montanhosa do sudoeste do país com 66 pessoas a bordo, informou a agência de notícias oficial Irna.

As autoridades locais suspenderam no domingo as buscas pelos destroços do avião da companhia Aseman Airlines em razão das condições meteorológicas na área do acidente.

O avião ATR-72 havia decolado do aeroporto de Teerã na manhã de domingo e seguia para a cidade de Yasuj, na Província de Ispahan, sudoeste do país. A aeronave desapareceu quando sobrevoava as montanhas de Zagros, a 500 km de Teerã e a menos de 25 km de seu destino, segundo a Aseman.

A agência Irna não informou se as condições meteorológicas na zona do acidente permitirão nesta segunda-feira o uso de helicópteros. / AFP