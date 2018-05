Operadora da usina de Fukushima promete gerar mais eletricidade

O Japão luta para atenuar uma falta de energia que pode prejudicar a economia depois que o terremoto devastador seguido de tsunami do mês passado fechou várias usinas nucleares e térmicas, incluindo o complexo nuclear de Fukushima Daiichi, operado pela TEPCO.

O maior consumo acontecerá durante o verão, quando o uso de ar-condicionado atinge seu pico.

A TEPCO, maior empresa asiática do gênero, disse que agora crê ser capaz de fornecer 52 mil megawatts de potência até o final de julho, e não mais os estimados 46.500 MW de três semanas atrás, mas ainda menos do que a demanda projetada de 55 mil MW. No último verão o consumo de energia chegou a 60 mil MW.

A nova estimativa inclui 4 mil MW de fornecimento hidráulico adicional que será gerado usando eletricidade excedente durante horas de menor consumo para bombear água para áreas mais altas e mais tarde liberando-a nas horas de pico para produzir eletricidade.

A TEPCO não incorporou essa capacidade hidráulica em sua estimativa anterior porque grande parte desta foi desqualificada após o terremoto de 11 de março, e não deu uma ideia clara de quanto estará disponível.

O governo pediu à TEPCO para preparar 50 mil MW para este verão e planejou cobrir a carência restante de até 10 mil MW através de metas de redução de energia impostas a comércios e residências.

A capacidade de geração da TEPCO deve cair para 50.700 MW até o final de agosto, mas a empresa cogita outras medidas para elevar o suprimento de energia no verão para 55 mil MW, declarou seu vice-presidente, Takashi Fujimoto, a repórteres.

"Embora a Tokyo Electric tenha feito progressos, a diferença entre suprimento e demanda não foi solucionada", disse o secretário-chefe de gabinete Yukio Edano. "Ainda estamos em uma situação na qual precisamos pedir a cooperação das pessoas para reduzir o consumo de eletricidade no horário de pico."

Edano disse que a TEPCO precisa fazer tudo que puder para reforçar o suprimento de energia e que solicitou à empresa que relate os resultados novamente no final da semana que vem.

O Japão já havia anunciado metas de redução de energia para Tóquio e o norte do país que exigirão que grandes fabricantes e outros consumidores em larga escala cortem o consumo no auge do verão em um quarto em um esforço para evitar a disseminação de blecautes.

O Ministério do Comércio também pediu cortes de 20 por cento para usuários da indústria de pequena escala servidos pela Tokyo Electric e pela Tohoku Electric Power, ambas atingidas pelo tremor, e de 15 a 20 por cento do consumo doméstico.

(Reportagem de Osamu Tsukimori, Yoko Nishikawa,Kiyoshi Takenaka, Chikako Mogi e Kazunori Takada)