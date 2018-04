Operadora de turismo inglesa retira turistas da Tunísia

A retirada, que se soma ao cancelamento de voos da Grã-Bretanha para a Tunísia, deve atingir fortemente a indústria do turismo do país no norte da África, um dos principais setores da economia local.

Outra operadora britânica, a Thomson, informou que cancelou um voo que partiria no domingo para a Tunísia. A empresa, de propriedade da TUI Travel, disse que estava monitorando a situação e organizando voos de volta para turistas que quiserem antecipar sua volta.

Manifestação

Dezenas de milhares de tunisianos realizaram hoje uma passeada pedindo a saída do presidente Zine al-Abidine Ben Ali, indicando que as recentes concessões anunciadas pelo governo para conter os protestos no país não foram suficientes para conter a população.

Grupos de estudantes, professores, médicos e advogados gritavam "Fora Ben Ali" em frente ao Ministério do Interior, enquanto policiais uniformizados e à paisana permaneciam em posição defensiva ao redor do prédio de seis andares, visto como um símbolo da repressão imposta pelo presidente, que há 23 anos ocupa o cargo. Os manifestantes também cantaram o hino nacional do país entre os gritos contra o presidente.

As forças de segurança se alinharam calmamente no Boulevard Habib Bourguiba enquanto os manifestantes se aglomeravam no local durante a manhã, aparentemente obedecendo à ordem presidencial dada na noite de ontem para evitar o uso de munição de verdade contra manifestantes e permitir protestos pacíficos. Os manifestantes assobiavam para os policiais à paisana que olhavam para eles do prédio do Ministério do Interior e de edifícios vizinhos. Alguns estavam filmando os manifestantes.

Os protestos de hoje foram um sinal da ira da população contra o autocrático governo de Ben Ali, que não foi abrandada com as promessas, feitas no dia anterior, de que ele não vai tentar outro mandato. Num discurso de dez minutos à nação, Ben Ali disse que não tem a intenção de alterar o limite de idade constitucional para presidentes, que é de 75 anos, o que significa que seria inelegível para tentar uma nova presidência, já que atualmente ele tem 74 anos. Seu atual mandato se encerra em 2014.

Os protestos contra o desemprego tiveram início em meados de dezembro na região de Sidi Bouzid, no oeste, mas rapidamente se espalharam pelo país e nesta semana finalmente chegaram à capital. O governo diz que 23 manifestantes morreram desde o início dos distúrbios, mas os dados oficiais não são atualizados há dias. A Organização das Nações Unidas (ONU) diz que o número de mortos é o dobro do anunciado pelo governo. Líderes das manifestações dizem que mais de 60 pessoas morreram. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.