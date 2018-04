Operadores apostam que Hillary vence Ohio, mas perde indicação Os operadores da bolsa de apostas políticas Intrade acreditam que a pré-candidata democrata à Presidência dos EUA Hillary Clinton vencerá a primária de Ohio, na terça-feira que vem, mas perderá a do Texas, no mesmo dia, e acabará sendo derrotada por Barack Obama na convenção democrata que indicará o candidato do partido à eleição presidencial de novembro. Os operadores dessa bolsa eletrônica, que tem sede em Dublin, dão a Obama 83,7 por cento de chances de vencer a disputa pela indicação democrata à Casa Branc, contra uma chance de 17,1 por cento para Hillary. As apostas do Iowa Electronic Markets, mantida por professores da Universidade de Iowa, dão a Obama 80,4 por cento de chance de vencer, contra 18 por cento de Hillary. Esse tipo de bolsa permite que os operadores comprem e vendam contratos sobre a possibilidade de fatos futuros. Os contratos são estruturados de modo que os preços possam ser lidos como o percentual de probabilidade de tal fato. Os estudos sobre o mercado de previsões demonstram que eles têm uma precisão comparável às das pesquisas de opinião pública. Os operadores do Intrade deram a Hillary 56 por cento de chances de vitória na primária de Ohio, contra 47,7 por cento para Obama. Já no Texas, o favoritismo é todo de Obama --71,9 de chance contra 28 por cento. O mercado eletrônico de Iowa não oferece contratos para as disputas estaduais em separado. Uma sequência de vitórias nas prévias estaduais no último mês deu a Obama a liderança em número de delegados, que escolherão oficialmente o candidato democrata na convenção do partido. Analistas dizem que só uma vitória de Hillary no Texas e em Ohio, Estados com muitos delegados, pode salvar sua candidatura.