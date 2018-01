Operário cai de andaime e morre no Vaticano Um italiano de 52 anos morreu nesta segunda-feira ao cair de um andaime na basílica de São Pedro, no Vaticano. Constantino Marchionni estava trabalhando na manutenção da basílica. Ele caiu de uma altura de 3 metros e meio e teve ferimentos graves, informou o Vaticano. Um segundo trabalhador também caiu do andaime, mas ficou apenas ferido.