Operário morre afogado em tina de chocolate O operário de uma fábrica de guloseimas morreu afogado em uma tina em que havia 4.500 litros de chocolate. Yoni Cordon, de 19 anos, residente em Filadélfia, foi descoberto na terça-feira dentro da tina por vários de seus companheiros de trabalho na fábrica Karcher Corporation, informou a polícia estadual da Pensilvânia. Segundo a polícia, Cordon estava aparentemente trabalhando em uma plataforma próxima à abertura da tina quando caiu. Ninguém presenciou a queda. Não se sabe quanto tempo seu corpo esteve submerso no chocolate, disse Patrick M. Hanrahan, detetive da polícia do condado de Hatfield. Hanrahan disse que a morte do operário está sendo investigada como acidente.