Operário morre em obra do WTC Um operário da construção morreu quando trabalhava no local onde se erguia o World Trade Center, tornando-se a primeira vítima fatal de um acidente no chamado ?ponto zero? desde 11 de setembro de 2001. A Autoridade do Porto de Nova York e New Jersey, proprietária do lugar, identificou hoje o operário como Hugo V. Martinez, de 36 anos, contratado para serviços de pintura. A causa da morte de Martinez na terça-feira ainda não foi esclarecida, disseram as autoridades, mas está sendo investigada. ?A segurança ali tem sido excepcional?, garantiu o porta-voz da autoridade portuária Pasquale DiFulco. O jornal Star-Ledger de Newark, no Estado de New Jersey, disse que Martinez foi esmagado enquanto trabalhava na reconstrução da estação de trens que cruzam o rio Hudson. Seu corpo foi encontrado preso por uma barra de aço dentro de um elevador de serviço, segundo o diário.