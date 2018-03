OPINE: Você seguirá os mandamentos do bom motorista? O Vaticano divulgou regras de trânsito para católicos, um compêndio sobre os aspectos morais da condução de veículos automotivos. Entre as recomendações estão a de não usar o carro como "um lugar para o pecado", não guiar sob influência do álcool, respeitar limites de velocidade e não considerar o carro como objeto de glorificação pessoal. Você segue ou seguirá os mandamentos do bom motorista católico? Você acha que a iniciativa do Vaticano ajuda a resolver os problemas da violência no trânsito em grandes cidades? Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários