Opinião de republicano sobre estupros causa polêmica

Akin respondeu a uma pergunta sobre sua opinião quanto ao aborto realizado por mulheres vítimas de estupro. "Se é um estupro legítimo, o corpo feminino possui formas de tentar de fechar essa coisa toda", disse ele.

O candidato do Partido Republicano à presidência, Mitt Romney, rechaçou o comentário de Akin, chamando-o de "indesculpável, e, francamente, errado". Em comunicado divulgado após a entrevista ter ido ao ar, Akin disse que "falou errado", e que o comentário não reflete "sua simpatia pelas milhares de mulheres que são abusadas todo ano."

"Esse tipo de retórica volta a traumatizar as vítimas de ataques sexuais... Esse tipo de conversa, acredito, tem o objetivo de envergonhar as mulheres", disse a presidente da Organização Nacional para as Mulheres, Terry O''Neill, em entrevista para a Rádio AP. As informações são da Associated Press e Dow Jones.