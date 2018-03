Opinião pública internacional condena Bush Sessenta por cento das pessoas entrevistadas durante uma pesquisa internacional conduzida pela BBC têm opinião negativa sobre o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e mais da metade acredita que o governo americano errou ao invadir o Iraque, informa a emissora britânica nesta terça-feira. Cinqüenta e sete por cento dos entrevistados têm uma visão bem desfavorável ou muito desfavorável com relação a Bush. O número sobe para 60% quando são excluídas as opiniões dos entrevistados americanos. A emissora apresentou os resultados da sondagem realizada para a produção do programa "O Que o Mundo Pensa Sobre os Estados Unidos", que vai ao ar hoje na Grã-Bretanha. Enquanto isso, 56% acreditam que os Estados Unidos erraram ao invadir o Iraque, sendo 81% entre os russos e 63% entre os franceses. Ao todo, 37% dos entrevistados disseram que a guerra foi correta, inclusive 54% dos britânicos, 74% dos americanos e 79% dos israelenses entrevistados. Para a composição da pesquisa, foram ouvidas mais de 11.000 pessoas em 11 países de diversos continentes, durante os meses de maio e junho. Além de Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Israel e Rússia, a BBC colheu opiniões na Austrália, no Brasil, no Canadá, na Coréia do Sul, na Indonésia e na Jordânia. A emissora não divulgou a margem de erro.