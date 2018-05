Oposição aceita plano de países do Golfo A oposição do Iêmen aprovou ontem o acordo proposto pelas monarquias do Golfo Pérsico que prevê a saída em 30 dias do presidente Ali Abdullah Saleh. No sábado, a oposição tinha manifestado seu interesse na proposta, mas rejeitara duas cláusulas: uma que previa a formação de um governo de reconciliação nacional, sob a autoridade de Saleh, e uma segunda que pedia o fim das manifestações.