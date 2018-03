Oposição acusa chavismo de proibir seus líderes de viajar de avião

CARACAS - O ex-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o opositor Henry Ramos Allup acusou na quinta-feira, 25, o governo chavista de vetar a venda de passagens aéreas nacionais à líderes da coalizão opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD). Segundo ele, a determinação veio do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac).

Segundo Ramos Allup, estão proibidos de viajar, além dele mesmo, os deputados Freddy Guevara, Gaby Arellano, Luis Florido, José Manuel Olivares e Ismael Garcia, o governador de Miranda Henrique Capriles, o prefeito de El Hatillo David Smolanski e a ex-deputada Maria Corina Machado.

Na terça-feira, Maria Corina foi impedida de embarcar em um avião, segunda a sua assessoria. O líder opositor diz que a medida vale tanto para as companhias aéreas controladas pelo governo quanto as privadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No dia 18, Capriles disse que seu passaporte foi apreendido por funcionários de imigração no Aeroporto de Caracas, de onde viajaria para Nova York para uma reunião com o Alto-Comissariado da ONU para direitos humanos.

Os passaportes dos deputados Luis Florido e Williams Dávila, membros da Comissão de Relações Exteriores da Assembleia Nacional, também foram confiscados. / EFE