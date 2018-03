Oposição afegã afirma ter tomado aeroporto A oposição armada afegã anunciou hoje que tomou o aeroporto de Chaghcharan após os ataques anglo-americanos ao Afeganistão. O porta-voz da oposição, Mohammad Ashraf Nadeem, disse que o aeroporto da capital da província de Ghor foi atacado pelos lados norte e oeste e tomado rapidamente. A rendição de 300 soldados talebans teria facilitado a tarefa da oposição. ?Não tivemos que lutar muito. Os comandantes talebans se entregaram antes do início dos combates?, disse o porta-voz. Nadeem informou ainda que na província de Samangan, ao norte do país, a oposição iniciou ataques terrestres contra a capital. "Há intensos combates neste momento e esperamos poder tomar rapidamente esta cidade?. Conhecida como Aliança do Norte, a oposição ofereceu ajuda às tropas norte-americanas em sua campanha anti-terrorista contra a milícia do Taleban. Leia o especial