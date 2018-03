Oposição alemã manifesta apoio a Bush contra o Iraque A CDU alemã (oposição conservadora) confirmou seu apoio à política norte-americana com relação à crise com o Iraque, assim como o possível início de uma guerra, se for necessário, para desarmar Saddam Hussein. "Nós mantemos nossa linha", disse a presidente do partido, Angela Merkel, ao término de uma reunião realizada nesta segunda-feira em Berlim. Merkel acrescentou que uma política responsável deve ter em vista não apenas a paz de hoje, mas também a paz de amanhã, além de planejar a arquitetura da segurança mundial.