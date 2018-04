Oposição ameaça desafiar governo do Irã e fazer protesto

O governo do Irã ameaçou responder com dura repressão neste sábado se manifestantes da oposição forem às ruas novamente para exigir uma nova eleição, desafiando abertamente o supremo líder do país. Mousavi e Karroubi não participaram de uma reunião do Conselho de Guardiães do Irã, principal autoridade eleitoral do país, informou a televisão estatal, acrescentando que o candidato conservador, Mohsen Rezaei, participou. Uma das páginas na internet de Mousavi afirmava que ele planejava emitir um pronunciamento público "em breve", sem dar detalhes.

Seguir adiante com os protestos ou voltar atrás será crucial para o movimento da oposição e a ameaça sem precedentes que ela representa para o governo do Irã. Os protestos podem desencadear uma repressão sanguinária contra os defensores de Mousavi ou enfraquecer mais o governo, ao forçá-lo a abandonar a ameaça de violência. Se a oposição atender ao alerta oficial e cancelar os protestos, pode dar ao governo a abertura que ele precisa para suprimir seu maior desafio internacional desde a Revolução Islâmica de 1979.

Ainda não está claro se Mousavi tem o poder de interromper os protestos nas ruas mesmo que ordene que seus manifestantes não saiam. O governo parece estar preparado para um confronto. Policiais e membros da milícia pró-governo Basij tomaram as ruas de Teerã, especialmente nos distritos comerciais centrais.

Polícia

O chefe da polícia da província de Teerã, Ahmad Reza Radan, disse que a "polícia está pronta para reprimir qualquer aglomeração ou protesto que seja planejado por algumas pessoas". A televisão estatal informou que o mais elevado órgão de segurança nacional ordenou que forças de segurança lidem com a situação.

O comunicado do governo é a ameaça mais explícita de força contra os manifestantes que realizaram diversos protestos na semana passada para exigir que o governo cancele e realize novamente as eleições presidenciais que terminaram com uma declaração de vitória do presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Mousavi alega que ele ganhou e Ahmadinejad fraudou a eleição.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, ficou firmemente ao lado de Ahmadinejad na sexta-feira, afirmando que o resultado refletiu a vontade popular, e ordenou que os líderes da oposição encerrassem os protestos nas ruas ou se responsabilizassem por qualquer "derramamento de sangue ou caos" que viesse a acontecer. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.