Oposição anuncia novo governo no Quirguistão A oposição do Quirguistão anunciou hoje na TV estatal do país que foi formando um novo governo, após a onda de violência deflagrada no país. Manifestantes opositores mataram o ministro do Interior, Moldomus Kongantiyev, durante uma revolta contra o presidente Kurmanbek Bakiyev. Além disso, o vice-primeiro-ministro foi feito refém. O Ministério da Saúde do Quirguistão confirmou 40 mortos e mais de 400 feridos nos distúrbios.