Oposição ao governo de Saddam se reúne em Londres Uma reunião da oposição ao governo de Saddam Hussein foi realizada hoje, em Londres, para analisar a situação no país depois de uma eventual queda do ditador. Cerca de 300 opositores participaram do encontro. Ahmed Chalabi, líder do Congresso Nacional Iraquiano, um dos principais movimentos de oposição a Saddam, acredita que é necessário, desde o começo, estabelecer um governo provisório. "Temos intenção de criar uma coalizão em terra iraquiana desde o início do processo de libertação do país", concluiu Chalabi.