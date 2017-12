Oposição ao Taleban ataca no Afeganistão Duros combates estavam sendo travados nesta sexta-feira no norte do Afeganistão entre as tropas do Taleban e as forças de oposição, que se aproveitaram das ameaças de ataques americanos para vingar o assassinato de seu líder, o comandante Ahmed Shah Massud. A batalha começou nesta quinta-feira, na região sul de Balkh e Dara-i-suf, na Província de Samangan, onde a Aliança do Norte, liderada pelo deposto presidente Burhanuddin Rabbani, informou ter capturado várias bases do Taleban e dezenas de vilarejos. Há também a informação de que o líder da minoria usbeque no Afeganistão, o general Rashid Dostum, concentrou uma considerável força perto da cidade de Mazar-i-Sharif para combater o Taleban. Com a atenção mundial voltada para a exigência dos EUA de que o Taleban entregue o fugitivo Osama bin Laden, os grupos de oposição têm ampliado suas ofensivas no país para tentar reconquistar antigas posições. Os comandantes da oposição no Afeganistão saudaram os esforços dos EUA para combater o terrorismo - e o Taleban -, mas advertiram contra as tentativas de prejudicar sua independência. "A Aliança do Norte condena o terrorismo internacional e está preparada para cooperar com os EUA, mas nunca desistirá de obter a independência do Afeganistão", disse o general Abdull Ghfoor, chefe das forças de oposição na região de Khodja Bahauddin, na Província de Takhar.