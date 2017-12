Oposição ao Taleban ataca norte do Afeganistão A aliança de oposição ao Taleban no Afeganistão atacou um dos principais distritos do norte do país durante a noite, deixando vários mortos e feridos. Mohammed Ashraf Nadeem, porta-voz da aliança, disse não saber quantas eram as vítimas do confronto, mas que o combate, com utilização de artilharia pesada, prosseguia esta manhã no distrito de Aq Kupruk, controlado pelo Taleban. Nadeem disse que a aliança tentava assumir o controle do distrito e que o Taleban enviou novas tropas, que conseguiram manter sua posição. Os EUA têm acentuado o contato com a aliança de oposição nos últimos dias em preparação para eventual ataque contra o Taleban. Um representante do Taleban disse que as tropas da milícia capturaram sofisticados equipamentos de um avião estrangeiro abatido. Não há confirmação oficial de que o avião pertença aos EUA. Mas o secretário de Defesa dos EUA, Donald H. Rumsfeld, disse ontem que os EUA haviam perdido contado com um avião na região do Afeganistão, mas que não acreditava na hipótese de ter sido abatido. O Taleban controla mais de 90% do território do Afeganistão. A aliança de oposição, sediada ao norte do país, vem intensificando suas ofensivas nos últimos dias, desde o ataque terrorista nos EUA e o assassinato dia 15 de seu líder, Ahmed Shah Massood. Ontem, a oposição disse ter assumido o controle de um importante distrito na província de Balkh e ter matado 80 soldados da milícia do Taleban.