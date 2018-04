Oposição argentina alerta para risco de fraude eleitoral

Os líderes da oposição na Argentina estão alertando para o risco de que o governo de Cristina Kirchner fraude as eleições parlamentares do domingo. Segundo os opositores, o governo tentaria ampliar sua votação em 1,5 e 3 pontos porcentuais. Analistas afirmaram ao Estado que a proporção, embora pequena, seria decisiva em uma eleição acirrada como essa, na qual Cristina coloca em jogo sua atualmente frágil maioria no Congresso Nacional. A Província de Buenos Aires - que concentra 38,9% do eleitorado do país - é o centro das atenções da oposição, já que ali o governo mobilizou todo seu aparato para tentar vencer as eleições. Líder do Partido Justicialista (peronista), o ex-presidente Néstor Kirchner é candidato a deputado federal por Buenos Aires. Pesquisas indicam que ele tem 31% das intenções de voto - proporção que o coloca virtualmente empatado com o rival Francisco De Narváez, um milionário que representa a União-PRO, aliança entre o peronismo dissidente e a centro-direitista Proposta Republicana (PRO). Em uma propaganda na TV, De Narváez apela a seus eleitores: "Evite que roubem nossos votos!" Felipe Solá, ex-governador de Buenos Aires e segundo na lista da União-PRO, alertou para o "perigo de empatar" com o kirchnerismo. Para ele, nesse cenário, o governo recorreria à fraude para mostrar que ficou em primeiro lugar. Setores da oposição começaram a se preparar para uma eventual fraude. Se houver suspeitas de irregularidades, eles devem fazer uma onda de "panelaços" nas principais cidades para protestar contra o governo. Entre as maneiras pelas quais o governo estaria planejando fraudar a votação, está o roubo de cédulas eleitorais. No sistema argentino, o eleitor vota na lista do partido, previamente impressa e colocada sobre uma mesa ao lado das cédulas dos partidos rivais. A fraude, nesse caso, seria realizada subtraindo as cédulas dos candidatos rivais. Outro meio seria a entrega de vários documentos de identidade a uma mesma pessoa. Além de votar com seu documento original, ela poderia votar com documentos falsos em outras sessões.Nesse caso, a oposição diz ser "preocupante" o fato de que o Registro Nacional de Pessoas imprime 15 mil documento de identidade por dia sem cumprir normas básicas de segurança, como a comparação de impressões digitais. As cédulas falsas também tiram o sono da oposição. Na semana passada, vereadores da União-PRO descobriram no Município de Ezeiza 45 mil cédulas falsas de De Narváez. Essas cédulas possuíam pequenas alterações em relação às originais. Se depositadas em urnas em municípios nos quais De Narváez é o favorito, os votos poderiam ser impugnados. Diante desse cenário, o governo decidiu mudar o local da apuração de votos: do Correio Central, em pleno centro de Buenos Aires, para um prédio em deplorável estado no Bairro de Barracas, na periferia da capital. O local - que ainda não está equipado para a tarefa - quase não possui espaço livre para os fiscais dos partidos, que também não terão acesso à internet.