Oposição argentina teme crescimento peronista

"Temos de nos unir, caso contrário (a presidente) Cristina (Kirchner) vencerá com 40% dos votos." O alerta foi dado na semana passada pelo ex-presidente argentino Eduardo Duhalde (2002-2003), um dos líderes do peronismo dissidente.

Duhalde integra o grupo de inúmeros pré-candidatos presidenciais da oposição a Cristina e deixou claro que as divisões que os afetam estão favorecendo o governo. As pesquisas, que mostram um crescimento das intenções de voto para a atual presidente - que ainda não formalizou sua candidatura - são acompanhadas por um clima de "já ganhou" estimulado pelos aliados e ministros do governo Cristina.

Em resposta, diversos líderes da oposição começaram a desistir de suas candidaturas nas últimas semanas. É o caso do vice-presidente Julio Cobos, que rompeu com o governo Kirchner em 2008, e transformou-se em presidenciável. Há poucos dias, ele abandonou sua candidatura, após verificar que suas chances eram baixas.

O mesmo caminho pode ser seguido pela principal figura da esquerda argentina, o cineasta e deputado federal Fernando Solanas, do Projeto Sul. Ele já anunciou que poderá deixar a corrida presidencial e destinar seus esforços à eleição para prefeito de Buenos Aires, em julho, três meses antes das eleições presidenciais.

Maurício Macri, principal representante da centro-direita e prefeito da capital, ainda não sabe se disputa a reeleição ou tenta a eleição presidencial em outubro. Seus conselheiros tentam convencê-lo a desistir da Casa Rosada.

Para complicar, os diversos candidatos sustentam que não aceitarão alianças com seus rivais. Ricardo Alfonsín e o socialista Hermes Binner afirmaram que não farão nenhum acordo com Macri. Paralelamente, Solanas afirma que não se aliaria com Alfonsín. Elisa Carrió, da Coalizão Cívica, rechaça Duhalde e o prefeito de Buenos Aires.

O clima de otimismo do governo aparece acompanhado por uma grande distribuição de verbas para as províncias do interior argentino, governadas por caudilhos que possuem alta dependência dos fundos federais para manter o funcionalismo público. Em Formosa, por exemplo, governada pelo aliado Gildo Insfrán, 40% da população depende da administração da província. "Esse é um governo com uma ética orçamentária", ironizou ao Estado o escritor e ex-embaixador Jorge Asís, autor do livro O Kirchnerismo Póstumo.

Desde o começo do ano, o governo obteve vários triunfos no interior da Argentina, onde a estrutura clientelista é forte. Seus aliados venceram eleições para governador em Catamarca e Salta. Em Chubut, houve um empate virtual, já que a oposição ganhou por apenas 200 votos. Mas, nessa província, seriam convocadas novas eleições por causa de denúncias de fraude. Até setembro, quando concluem as eleições fora de sincronia com as presidenciais, 40% dos argentinos já terão ido às urnas, o que servirá como um termômetro que medirá de forma prévia as posições do eleitorado.